وهران.. برمجة عدة نشاطات لتكريم الشاب حسني في ذكرى إغتياله

تم برمجة العديد من النشاطات، في وهران، لتكريم الفنان الجزائري الشاب حسني شقرون، بمناسبة الذكرى الـ25 لإغتياله.

وحسب ما نقلته “واج”، عن المنظمين، فإنه سيتم برمجة هذه النشاطات، والتي بادرت بها جمعية “حماية التراث الموسيقي الوهراني”، ما بين 20 و25 سبتمبر الجاري.

ويتضمن البرنامج، مواد مستديرة وعروض ومسابقات فنية، بمشاركة وجوه فنية جزائرية.

كما سيشمل البرنامج تنظيم مسابقة، لفائدة الشباب الهاوي في أداء أغاني الشاب حسني، ومسابقة لرسم أحسن صورة للفنان الراحل.

بالإضافة إلى برمجة عرض بقاعة سينما السعادة، لأفلام وثائقية أنجزت حول المسار الفني للشاب حسني، وعرض أوبيرات عن أغانيه.

وسيتم خلال التظاهرة، برمجة ندوة بعنوان “كلمني عن حسني”، تنشطها وجوه فنية كانت قريبة من الفقيد، مثل محمد صحراوي والزهوانية، وآخرون.

بالإضافة إلى تنظيم نقاشات وتقديم شهادات حول حياة والمسار الفني للشاب حسني.

للتذكير، اغتيل الشاب حسني، في 29 سبتمبر 1994، خلال العشرية السوداء.