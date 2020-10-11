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وهران.. برنامج “صيانة” لإعادة تهيئة شبكة توزيع الكهرباء

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وهران.. برنامج “صيانة” لإعادة تهيئة شبكة توزيع الكهرباء
بقلم فوزية.م

أعلنت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز عن المواصلة تطبيق برنامج “صيانة” لإعادة تهيئة شبكة توزيع الكهرباء.

وأفادت الشركة، في بيان لها، أن مديرية توزيع الكهرباء والغاز بوهران باشرت في مواصلة تطبيق برنامج “صيانة” الرامي لإعادة تهيئة 58 كلم من شبكة توزيع الكهرباء.

وأوضحت الشركة أن البرنامج يخص كل من بلدية أرزيو، قديل، عين الترك والسانية.

كما أكدت سونلغاز أن البرنامج إنطلق منذ بداية 2020 وتوقف بسبب الظروف التي عرفتها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

لكن وبعد استقرار الأوضاع بادرت مصالح الشركة من أجل مواصلة البرنامج في إطار المحافظة على شبكة التوزيع واعادة تهيئتها من أجل تحسين وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين خلال فصل الشتاء.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=901244

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