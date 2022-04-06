وهران-بشار.. القطارات متوقفة إلى إشعار آخر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن حركة سير القطارات على المناطق الغربية متوقفة. كما أشار بيان الشركة، أن التوقف سببه هبوب عواصف رملية قوية التي أدت إلى تراكم الرمال بخط وهران-بشار. لا سيما ما بين رجم دموش والنعامة ومشرية.

في حين، ذكر البيان، أن حركة سير القطارات متوقفة “ذهابا وإيابا” بداية من مساء الأربعاء وإلى إشعار جديد. كما اعتذرت الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية عن الازعاج الناجم عن هذا الطارئ الخارج عن إرادتها.

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كما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، سابقا إن حركة سير القطارات على الخط الرابط بين وهران وبشار، ذهابا وإيابا، متوقفة مؤقتا.

وجاء في بيان للشركة: “إثر هبوب رياح قوية وزوابع رملية على مناطق الجنوب الغربي للوطن.فإن الطرقات وخطوط السكك الحديدية تشهد تراكما للرمال في العديد من النقاط خاصة على محور البيض- مشرية- النعامة”.

وأضاف البيان: “وعليه فإن حركة سير القطارات على الخط الرابط بين وهران وبشار، ذهابا وإيابا. متوقفة مؤقتا وإلى إشعار جديد”.

هذا وتقدم الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الازعاج الناجم عن هذا الطارئ الخارج عن إرادتها.

كما تسببت الرياح القوية قبل أسبوعين، في انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي أدى الى اضطراب في رحلات القطار وتوقف بعض الخطوط بالضاحية الغربية.

وحسب بيان للمؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك، فإنه وعلى إثر سقوط أشجار بفعل الرياح القوية التي ضربت منطقة الوسط خلال الليلة الماضية. تسببت في إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزوّد القطارات. حيث سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الثلاثاء إنقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البليدة وبني مراد.