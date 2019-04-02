وهران : بطيوة منطقة صناعية وشبابها في الهاوية

أقدم العشرات من الشباب البطال ببطيوة، في وهران، على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية، أمام مقر الدائرة، استنكارا للوضعية التي تشهدها سياسة التوظيف، بأغنى بلدية بوهران.

وطالب المحتجون، بفتح مناصب شغل قارة ودائمة، لصالح شباب المنطقة.

‏الحركة الاحتجاجية قام خلالها الشباب الغاضب، بغلق مدخل دائرة بطيوة، رافعين لافتات تحمل انشغالاتهم ومطالبهم.

من بينها : “المادة 69 من الدستور تخول لكل مواطن الحق في العمل”، “سوناطراك رئة الجزائر في دائرة بطيوة وشباب يعاني البطالة” و”بطيوة منطقة صناعية وشبابها في هاوية”.

مشيرين للنهار، أنهم ضاقوا ذرعا من الوعود الكاذبة للمسؤولين المعنيين، التي لم تتجسد، ولم يتحقق أي مطلب من مطالبهم المشروعة.

والتي من أهمها فتح باب التوظيف أمامهم، بمختلف الشركات البترولية، ومنحهم الأولوية في العمل، كونهم من أبناء المنطقة.

حيث‮ ‬يتم استقدام يد عاملة من خارج المدينة، وبوثائق إقامة‮ يتم التلاعب بها.

‬وأكد المحتجون، أنهم لن يبرحوا المكان، وسيواصلون احتجاجاتهم إلى غاية ‬استجابة السلطات المعنية،‭ ‬لمطالب هذه الشريحة من المجتمع.

هذه الشريحة التي ‬من بينها خريجي‮ ‬جامعات، ومعاهد تكوين، منددين بما أسموه بالمحسوبية، المحاباة والبيروقراطية بمنطقة بطيوة.

وأمام الخروقات والتجاوزات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، تستدعي فتح تحقيق على مستواها، خصوصا ما تعلق منها بعمليات التوظيف المشبوهة‭.