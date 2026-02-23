وهران: بعد تداول فيديو للإعتداء على شخص وسرقة مجوهرات.. القبض على المشتبه فيهم

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية وهران، بعد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توثق إقدام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شخص باستعمال أسلحة بيضاء مع سرقة كمية من المجوهرات، من توقيف المشتبه فيهم.

وحسب بيان للأمن الوطني، باشرت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية وهران التحريات الميدانية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. وباستغلال كاميرات المراقبة للمركز الولائي للمراقبة عن طريق الفيديو، تم التوصل الى تحديد المركبة المستعملة في عملية الفرار. وتحديد هوية المشتبه فيهم ووجهتهم. ليتمكن محققوا المصلحة من توقيفهم تباعا.

وأسفرت العملية عن استرجاع مركبيتن تم استعمالهما في عملية السطو. بالإضافة إلى دراجة نارية تم حرقها من قبل المشتبه فيهم لطمس الآثار.

كما تم استرجاع كمية من المجوهرات المسروقة، ومبلغ مالي من عائدات السرقة بالعملة الوطنية قدره 24 مليون سنتيم. وآخر بالعملة الأجنبية قدره 330 يورو.

وفور إتمام الإجراءات، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محمكة فلاوس.