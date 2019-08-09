وهران : “بقعة بيتش” من شاطئ صخري غير محروس إلى مسابح بمياه متجددة

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وهران : “بقعة بيتش” من شاطئ صخري غير محروس إلى مسابح بمياه متجددة
بقلم كريمة سواق

بقعة بيتش استثمار سياحي بشاطئ لامدراق الواقع بعين الترك في وهران وجهة العديد من العائلات المتعطشة للاستجمام بعيدا عن فوضى شواطئ الساحل الوهراني.

والتي غزتها الأوساخ واكتسحتها الطاولات والبراصولات العشوائية.

ما يميز بقعة بيتش طابعها الصخري استثمر فيه صاحبه ليحوله من شاطئ غير محروس إلى منحدرات.

ومسابح تتزود بمياه البحر تتجدد بطريقة أوتوماتيكية عصرية لتصب تانية بالبحر.

وعلى عكس مختلف المنتجعات والمركبات السياحية المتوزعة على طول الشريط الساحلي الوهراني .

فإن بقعة بيتش توفر خدمات راقية للمصطافين بأسعار هي في متناول الجميع.

ولا يشترط صاحبها شراء كل مستلزمات الاكل والشرب من المنتزه بل جعل هذه الخدمة اختيارية المهم توفير جو عائلي للترفيه والاستجمام في مكان هادئ، أمن ومريح.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=686802

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