وهران.. بلمهدي يفتتح السنة الدراسية للتعليم القرآني ويدشن مسجد خالد بن الوليد

أشرف، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، في اليوم الثاني لزيارته الميدانية إلى ولاية وهران، على إفتتاح السنة الدراسية للتعليم القرآني. وكذا السنة الدراسية للتكوين بالمعاهد.

وحسب بيان للوزارة، فإن الوزير كان برفقة والي ولاية وهران ورئيس المجلس الشعبي الولائي. أين أشرف الوزير بلمهدي أيضا على تدشين مسجد خالد بن الوليد، بالقطب العمراني الشهيد أحمد زبانة.

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