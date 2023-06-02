قناة النهار وهران: بنايات جماعية خارج القواعد التنظيمية للمناطق الحضرية بقلم النهار أونلاين نشر في 02 جوان 2023 - 18:06 شارك غرِّد أرسل 215 0 وهران: بنايات جماعية خارج القواعد التنظيمية للمناطق الحضرية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/si9lx اقرأ أيضا الفنان عدلان بخوش يشيع إلى مثواه الأخير قناة النهار 24 ماي عين تموشنت/ المشي و التخييم .. مسارات سياحية و رحلات إستجمامية لإكتشاف المكان قناة النهار 14 ماي زيارة الشرطي الذي خاطر بنفسه لإنقاذ شاب أضرم النار في جسده قناة النهار 02 جوان نقل: إستراتيجية مضبوطة لترقية أداء الشركة الوطنية للسكك الحديدية قناة النهار 15 ماي فاسألوا: الإيمان بضع و سبعون شعبة قناة النهار 26 ماي عدالة: إعفاء القصر المدمنين من عقوبة الحبس .. رعاية صحية وحماية قانونية قناة النهار 21 ماي دلال خير: طفل يعيش في عالم صامت ينتظره مستقبل مجهول.. حله الوحيد هو زراعة القوقعة قناة النهار 26 ماي غابات الترفيه والإستجمام..مشاريع واعدة في تطوير السياحة قناة النهار 27 ماي وزير التربية : محاولة بائسة لإغراق الوطن بكميات من المخدرات والوزارة سطرت برنامجا خاصا للتحسيس قناة النهار 20 ماي طالع هابط: فضائح وكوارث بالجملة في ولاية خنشلة ومشاريع متوقفة منذ 18 سنة قناة النهار 14 ماي