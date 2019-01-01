وهران: تأكيد حكم الإعدام لقاتل الطفلة سلسبيل و شريكه

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وهران: تأكيد حكم الإعدام لقاتل الطفلة سلسبيل و شريكه
بقلم وافي مهاجري

أكدت محكمة الإستئناف حكم الإعدام الصادر بحق القاتل الطفلة سلسبيل وشريكه، حيث نطقت محمكة الإبتدائية في وهران بعد سماع لأطوار الحادثة من طرف المتهم.


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