وهران: تأكيد حكم الإعدام لقاتل الطفلة سلسبيل و شريكه
أكدت محكمة الإستئناف حكم الإعدام الصادر بحق القاتل الطفلة سلسبيل وشريكه، حيث نطقت محمكة الإبتدائية في وهران بعد سماع لأطوار الحادثة من طرف المتهم.
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أكدت محكمة الإستئناف حكم الإعدام الصادر بحق القاتل الطفلة سلسبيل وشريكه، حيث نطقت محمكة الإبتدائية في وهران بعد سماع لأطوار الحادثة من طرف المتهم.
https://www.youtube.com/watch?v=SH8840LyA3o
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