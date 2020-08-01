وهران تتصدر الولايات.. 71 إصابة جديدة

سجلت ولاية وهران اكبر عدد للمصابين بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

حيث سجلت ولاية وهران 71 حالة اصابة جدبدة، لتحتل المرتبة الاولى وتأتي بعدها ولاية ورقلةبـ53 حالة، وحلت ولاية الجزائر المرتبة الثالثةبـ46 اصابة جديدة، ، تليها ولاية عين تيموشنت ب40 حالة جديدة.

25 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية و23 ولاية سجلت بها 10حالات فما فوق.

الولايات الأكثر تسجيلا للاصابات خلال 24 ساعة الأخيرة:

وهران: 71

الجزائر: 46

ورقلة: 53

عين تموشنت: 40

عنابة: 36

بومرداس: 24

مستغانم: 22

أدرار: 26

بومرداس: 24