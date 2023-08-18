وهران: تجار مهلوسات يستغلون محل تبغ وكبريت لترويج الصاروخ والاكستازي

تمكنت عناصر من فرقة الأمن والتحري ببوسفر في وهران من الايقاع بشبكة إجرامية مختصة قي المتاجرة بالأقراص المهلوسة متورط فيها 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و40 سنة.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أشخاص داخل محل لبيع التبغ والكبريت بترويج المهلوسات حيث وبتنشيط عناصر الاستعلام تم وضع خطة محكمة وتشكيل دورية إلى عين المكان.

بتفتيش المحل تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع الاكستازي والصاروخ قدرت بـ 380 حبة اكستازي وردية اللون و31 حبة صاروخ مع حجز مبلغ 46 الف دج يعتبر من عائدات الترويج وهواتف نقالة.