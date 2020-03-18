وهران.. تحاليل 3 حالات من بين 7 استقبلهم مستشفى أول نوفمبر سلبية

أكدت خلية الإتصال لمستشفى أول نوفمبر الجامعي، أنّ نتائج تحاليل 3 أشخاص من بين 6 مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا سلبية.

ويتعلق الأمر برعيتين صينيين وشاب جزائري، غادروا الحجر الصحي من مصلحة الأمراض الصدرية بذات المؤسسة الاستشفائية فيما تم الابقاء على 3 آخرين من بينهم معتمرتين وشاب في انتظار وصول نتائج تحاليلهم من معهد باستور.

كما أكدت خلية الإتصال أنه تم استقبال حالة رابعة مشتبه بها لشاب من وهران، كان متواجدا مؤخرا بالبليدة تم اخضاعه للعزل كإجراء وقائي وإن لم تسجل عليه اعراض فيروس كورونا.