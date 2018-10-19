وهران تحتضن أكبر عرض أزياء لمصممين عالميين من الوطن العربي

شهدت سهرة أمس مدينة وهران أكبر عرض في مجال الموضة والأزياء oran fashion night الذي احتضنه فندق “الميريديان”،

كان فرصة لإكتشاف أحدث الصيحات والكتالوغات لأكبر المصممين العالميين بالوطن العربي،

من بينهم المصمم اللبناني جون شارل والمغربية ليندة بن علاء إلى جانب المصممة الجزائرية المغتربة بفرنسا أنيسة بلكبير.

وقد اعتمدت الطبعة الأولى لعرض الأزياء oran fashion night على أهم العروض المرتكزة على التصاميم العربية المعتمدة على الزي التقليدي،

التي تم إضفاء عليها بعض اللمسات الجمالية العصرية للتميز بعالم الجمال والأناقة،

علما انه قد افتتاح المهرجان في طبعته الأولى بعرض ازياء خاص بالأطفال لمحلات joy.