وهران تحتضن أول دورة وطنية لأكاديميات أندية النخبة لفئة أقل من 13 سنة

تستعد مدينة وهران لاحتضان النسخة الأولى من الدورة الوطنية لأكاديميات الأندية المحترفة لفئة أقل من 13 سنة، وذلك في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 ماي.

في مبادرة كروية واعدة تسلط الضوء على المواهب الصاعدة.

وسيشارك في هذا الحدث الرياضي الأول من نوعه على المستوى الوطني، فرق فئة أقل من 13 سنة التابعة لـ 16 ناديًا من الرابطة الأولى المحترفة. حيث ستُجرى المباريات عبر أربعة ملاعب معروفة في “مدينة الباهية”، وهي: ملعب ميلود هدفي، ملعب أحمد زبانة، ملعب حبيب بوعقل، وملعب الكرمة.

رهان استراتيجي على التكوين

تنظم هذه الدورة في إطار استراتيجية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الرامية إلى إرساء ديناميكية فعلية في مجال تكوين اللاعبين الشبان. وهي رؤية طموحة وجدت صدى واسعًا لدى الأندية المحترفة التي أبدت تجاوبًا كاملاً مع هذا التوجه التطويري.

وترمي الاتحادية من خلال هذه المبادرة إلى خلق فضاء تنافسي يجمع المواهب الشابة من مختلف الأندية. بما يسمح بكشف العناصر الواعدة في سن مبكرة ومرافقتها في مسارها الكروي. ضمن مشروع طويل الأمد يستهدف تغذية المنتخبات الوطنية بلاعبين مؤهلين وذوي تكوين متين.

وتعَدُّ هذه الدورة خطوة أولى نحو ترسيخ ثقافة الاهتمام بالمراحل السنية الصغرى في الجزائر. وتوفير منصة رسمية للاحتكاك واكتساب الخبرة. ومن المرتقب أن تعرف الدورة متابعة تقنية من مختصين في التكوين لاختيار أبرز العناصر، وتقييم أداء الأكاديميات المشاركة.