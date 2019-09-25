وهران تحتضن الطبعة الثالثة لصالون الصيدلة وشبه الصيدلة للغرب

ينتظر تواجد 40 عارضا للمشاركة في الطبعة الثالثة لصالون الصيدلة وشبه الصيدلة لغرب البلاد، غدا الخميس بوهران، حسب المنظمين.

وحسب المنظمين لهذا الموعد، فإنه يجمع صيادلة الغرب ومختلف الفاعلين في قطاع الصحة والأسرة الجامعية

وكذا ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وغيرهم.

وتهدف هذه التظاهرة المنظمة على مدار ثلاثة أيام تحت شعار “الاتصال، المناجمنت وتسيير الصيدلية”، إلى جمع المؤسسات لعرض خدماتها ومنتجاتها الجديدة

بالإضافة إلى إجراء اتصالات بين الفاعلين في هذا المجال وجلب زبائن جدد وكذا التطرق للوضعية الحالية لهذه المهنة والصعوبات اليومية التي يواجهها الصيدلي.