وهران تحتضن الطبعة الـ 11 للصالون الدولي للصناعة الغذائية من 14 إلى 16 جانفي

ستنظم الطبعة الحادية عشر للصالون الدولي للصناعة الغذائية ” سياج “، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 جانفي الجاري بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران، وفقا لما أفاد به بيان للمنظمين.

ويرتقب استقبال خلال التظاهرة التي ستنظمها شركة “فيرست إفنتس”، نحو 4500 زائر. حيث سيتم تنظيم فضاءات لبناء الشبكات المهنية وتبادل الخبرات، وورشات للطهي يشارك فيها طباخون مشهورون. إلى جانب عقد مؤتمرات وورشات عمل تسلط الضوء على أهم توجهات القطاع”، حسب المصدر نفسه.

ويهدف هذا الصالون إلى توفير مساحة لتعزيز الابتكار وخلق فرص للشراكة، ودعم جهود المصنعين، والموردين. ومقدمي الخدمات، والمحترفين في قطاع الصناعة الغذائية، وفقا لذات البيان.

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