وهران تحتضن الطبعة الـ17 للبطولة الإفريقية للسباحة

تحتض ولاية وهران، الطبعة السابعة عشرة للبطولة الإفريقية للسباحة، فئتي أكابر، وأواسط، المقرر اجراؤها في الفترة ما بين 5 إلى 10 ماي المقبل.

كما ستشهد ذات الفترة، بوهران، اجراء النسخة الأولى من البطولة الإفريقية للسباحة بين المناطق، والنسخة الثانية للبطولة الإفريقية “للماستر”، حسب الإذاعة الوطنية.

ومن المنتظر مشاركة أفضل السباحين الأفارقة، الذين يمثلون قرابة 30 دولة، في هذه التظاهرة الرياضية الإفريقية.

ومن المقرر أن يتم ايواء الوفود الرياضة المشاركة في القرية المتوسطية ببئر الجير، على أن تجرى المنافسات في المركز المائي للمركب الأولمبي “ميلود هدفي” بوهران.