وهران تحتضن تصفيات “لوناف” للبطولة الافريقية للمدارس

تحتضن مدينة وهران تصفيات البطولة الإفريقية الخاصة بالمدارس لمنطقة شمال إفريقيا لكرة القدم (لوناف)، شهر جانفي الجاري.

وحسب بيان الصفحة الرسمية لإتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، عبر منصة فيسبوك، فإن مدينة وهران ستحتضن هذه التصفيات بداية من اليوم الثلاثاء، إلى غاية يوم السبت المقبل.

وستشارك في هذه التصفيات فرق جزائرية، تونسية، ومغربية، في صنفي الفتيان والفتيات.

وأوضح بيان “لوناف” أن المباريات ستحتضنها القرية المتوسطية بوهران بنظام البطولة المصغرة.

إذ يخوض كل فريق مباراتين، على ان يتأهل صاحب المركز الأول في كل صنف إلى المرحلة النهائية للبطولة الإفريقية للمدارس المقررة خلال السنة الجارية 2025.

وفي ما يلي برنامج المباريات: