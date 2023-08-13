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قناة النهار

وهران: تحضيرا للموسم الدراسي القادم .. تسريع وتيرة أشغال ترميم المدارس

بقلم قناة النهار
وهران: تحضيرا للموسم الدراسي القادم .. تسريع وتيرة أشغال ترميم المدارس
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/B46wj
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