وهران.. تحويل الرحلات الداخلية نحو المحطة رقم 2 للمطار الدولي السابق أحمد بن بلة

تم اليوم الأحد، تحويل الرحلات الجوية الداخلية من وباتجاه وهران نحو المحطة رقم 2 بالمطار الدولي السابق أحمد بن بلة لوهران. بدلا من الخيمة العملاقة التي كانت مخصصة لهذه الخطوط، حسبما أفاد به مدير المطار، بن شنين نجيب الله.

كما أبرز، بن شنين، لـ”وأج”، بأنه تم اعتبارا من اليوم تحويل جميع الرحلات الداخلية من وباتجاه وهران التابعة للخطوط الجوية الجزائرية وشركة طاسيلي للطيران وكذا رحلات العمرة والحج نحو المحطة رقم 2 بالمطار الدولي السابق أحمد بن بلة بدلا من الخيمة العملاقة.

وأضاف أن المنطقة، التي كانت مخصصة للرحلات الدولية بالمحطة رقم 2 بالمطار الدولي السابق، أصبحت للداخلية. فيما تقرر توجيه رحلات الحج والعمرة للمنطقة التي كانت مخصصة للدولية للخطوط الجوية الجزائرية. مشيرا إلى أنه تم غلق الخيمة العملاقة نهائيا بدءا من منتصف ليلة أمس.

كما تم مساء أمس السبت، تحويل الرحلات الدولية المتبقية التابعة للخطوط الجوية الفرنسية و”ترانسافيا” و”فولوتيا الاسبانية”. نحو مارسيليا والخطوط الجوية التركية وشركة “تويسلاي”. نحو بلجيكا من المحطة رقم2. بالمطار الدولي السابق إلى المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي أحمد بن بلة.

في حين، كانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت الخميس الماضي في بيان عن تحويل كل رحلاتها الداخلية من وباتجاه وهران, نحو المحطة رقم 2 للمطار الدولي السابق.

كما تعد المحطة الجوية الجديدة، التي أنجزت بتكلفة إجمالية تقدر بـ36 مليار دينار، تحفة هندسية معمارية بامتياز تجمع بين الطابع الإسلامي والحديث. فضلا عن كونها تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها.

وتقدر طاقة معالجة هذه المحطة الجوية الجديدة التي تكفلت بإنجازها المؤسسة العمومية كوسيدار بـ3.5 مليون مسافر سنويا. قابلة للتوسعة إلى 6 ملايين مسافر سنويا. فيما تم توسعة مرآب الطائرات للمطار لترتفع بذلك قدرة الاستيعاب من 15 الى 25 طائرة.