وهران: تخصيص الطابق السفلي لمصلحة الطب الفيزيائي بمستشفى الدكتور بن زرجب لمرضى كورونا

قام المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران، بإعادة فتح مصلحة الجراحة العامة، الجناح رقم 14، لإجراء العمليات الجراحية العادية والمستعجلة.

وحسب بيان المستشفى، فقد كانت المصلحة مخصصة للحالات الاستعجالية، بالنظر إلى تخصيص عدد من أسرتها لمرضى كوفيد 19، والذين تم تحويلهم إلى الطابق الأرضي لمصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي الذي يتسع لـ 23 سريرا.

وتم تخصيص ممر خاص لمرضى كوفيد 19، وبمعزل عن الطابق العلوي الذي سيبقى مفتوحا لاستقبال مرضى مصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي.

وتجرى حاليا عمليات تعقيم مصلحة الجراحة العامة، الجناح رقم 14، مع الاشارة إلى أن المصلحة كانت تجري عمليات جراحية للحالات المستعجلة خاصة مرضى السرطان ولم تتوقف عن العمل .

وتتوفر مصلحة الأمراض المعدية بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران على 60 سريرا، حيث تقلص عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا بنسبة كبيرة بعد تعافي 237 مريضا بنسبة قاربت 90 بالمائة، مع تسجيل أقل نسبة في عدد الوفيات التي لم تتعدى 1.5 بالمائة من الحالات التي استقبلهم المركز الاستشفائي الجامعي بوهران مقارنة مع النسب الوطنية.