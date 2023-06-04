وهران تدخل ترتيب أفضل 10 مدن إفريقية

قامت Numbeo ، إحدى منصات البيانات والبحوث الرائدة في العالم، بتجميع مؤشرات تكلفة المعيشة.

وتستند هذه المؤشرات إلى عدة معايير، بما في ذلك سعر الطعام، وبشكل أكثر تحديدًا التسوق الغذائي ووجبات المطاعم.

للقيام بهذه الإحصائيات، يعتمد Numbeo على كل من البيانات المقدمة من قبل المستخدمين. وعلى المعلومات التي تم جمعها يدويًا من مصادر موثوقة.

هكذا تجد الجزائر نفسها، في أفضل 10 مدن أفريقية حيث يمكن تناول الطعام بتكلفة أقل.

وهران ، الواقعة في شمال غرب الجزائر، هي خامس مدينة في هذا الترتيب الأفريقي. مؤشر أسعار المواد الغذائية الخاص بها ، المحسوب باستخدام المتوسط ​​المرجح لـ Business Insider لمؤشرات المطاعم والتسوق في Numbeo. يأتي عند 23.9. وبالتالي فإن تكلفة الغذاء في وهران أقل من العديد من المدن الأخرى في القارة. بالإضافة إلى ذلك ، فيما يتعلق بمؤشر المطاعم ، حصلت مدينة وهران على درجة 16.7.

ومع ذلك ، بالنسبة للمنتجات الغذائية التي تباع في محلات البقالة. تبرز وهران أيضًا بمؤشر 31.2 ، وهي أعلى درجة في هذا الترتيب.

ويكمل تصنيف Numbeo الأفريقي مدن أخرى مثل الجيزة والإسكندرية في مصر، وسوسة في تونس. ودار السلام في تنزانيا، وكيجالي في رواندا ، وطرابلس في ليبيا ، وكمبالا في أوغندا.

وتثبت هذه المدن جميعًا أنه من الممكن الجمع بين الديناميكية الاقتصادية وأسعار الغذاء المعقولة. وبالتالي تقديم نوعية حياة أفضل لسكانها.

الترتيب الكامل للمدن الأفريقية العشر التي يكون فيها الغذاء أقل تكلفة ، وفقًا لمؤشر Numbeo:

الجيزة ، مصر: 16.1

الإسكندرية ، مصر: 17.8

سوسة ، تونس: 20.6

القاهرة ، مصر: 20.9

وهران ، الجزائر: 23.9

تونس ، تونس: 24.0

دار السلام ، تنزانيا: 25.2

كيغالي ، رواندا: 25.6

طرابلس ، ليبيا: 25.7

كمبالا ، أوغندا: 26.5