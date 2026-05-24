وهران تدخل مرحلة تأهب مائي استعدادا لعيد الأضحى وموسم الاصطياف

أكد المدير العام لشركة المياه والتطهير لوهران “سيور”، أسامة هلايلي، حرص مختلف المصالح المعنية على ضمان استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتكفل الأمثل بخدمات التطهير. من خلال تسخير كافة الإمكانيات البشرية والتقنية لضمان راحة المواطنين خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الاستهلاك.

وأوضح، أسامة هلايلي، أن ولاية وهران تعتمد بنسبة تفوق 90 بالمائة على المياه المُحلاة. ما جعل التنسيق مع مصالح وزارة الطاقة أمرا أساسيا لضمان جاهزية محطات تحلية مياه البحر الممونة للولاية. على غرار محطات المقطع، شاطئ الهلال والكهرباء. إذ خضعت لعمليات صيانة دورية استباقية لضمان استقرار التموين خلال عيد الأضحى والصائفة المقبلة. فيما تقرر برمجة صيانة محطة الرأس الأبيض مباشرة بعد العيد لتفادي أي اضطرابات في التزويد.

وأشار المتحدث إلى أن قطاع الري بولاية وهران عقد اجتماعات دورية وأسبوعية تحت إشراف والي الولاية. خصِّصت لمتابعة مدى تقدم التحضيرات وضبط آخر الترتيبات المتعلقة بموسم الصيف والامتحانات الرسمية. لا سيما شهادة البكالوريا. مؤكدا أن القطاع عرض، خلال اجتماع تنفيذي موسع، مختلف التدابير المتعلقة بشِقَّيْ المياه الصالحة للشرب والتطهير.

رفع مخزون خزان دزيوة لتأمين حصص إضافية خلال فترات الذروة

وفيما يخص المياه الصالحة للشرب، كشف المدير العام لـ “سيور” عن مباشرة عمليات صيانة واسعة مسّت منشآت الإنتاج والتحويل والضخ التابعة لمؤسسات الصيانة. إلى جانب العمل على ملء خزان دزيوة الذي يزود ولايتي وهران وعين تموشنت بحصص إضافية خلال فترات الذروة، وتجاوزت نسبة الملء حاليا 4 ملايين متر مكعب، مع هدف بلوغ ستة ملايين متر مكعب قبل حلول موسم الاصطياف.

كما تطرق المسؤول ذاته إلى وضعية السدود بالجهة الشرقية، لا سيما سد كرادة الذي بلغت نسبة امتلائه حوالي 92 بالمائة. مع إمكانية دعم سد كراميس مستقبلا عبر تحويلات مائية من سدود أخرى، على غرار سد قرقار وسد سيدي محمد بن عودة. في إطار خطة استباقية تهدف إلى تأمين الموارد المائية خلال فصل الصيف.

أكثر من 20 عملية تدعيمية لشبكات الضخ والقنوات عبر مختلف البلديات

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت أزيد من 20 عملية تدعيمية على مستوى الشبكات الداخلية شملت مؤسسات الضخ، الآبار والقنوات المائية، بالتنسيق بين مديرية الري والبلديات. وذلك لضمان جاهزية مختلف المنشآت واستمرارية الخدمة خلال فترة العيد والصيف.

أما في مجال التطهير، فأكد المدير العام لـ“سيور” أن المؤسسة باشرت عمليات تنظيف واسعة لشبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع التي يفوق عددها 100 محطة عبر إقليم الولاية، إلى جانب ضمان جاهزية محطة المقطع ومحطتي التصفية بالكرمة ورأس فلكون لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المستعملة ومعالجتها وتحويلها لاحقا نحو محيطات السقي الفلاحي بأرزيو وبوتليليس.

وأضاف أن المؤسسة سخرت فرق مناوبة وتدخل ميدانية تعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد. مع تفعيل مركز استقبال هاتفي بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة مساء، يشرف عليه إطارات مركزية ومديرو مصالح لضمان التكفل الفوري بانشغالات المواطنين والتدخل السريع عند الضرورة. مؤكدا أن جميع العمال والإطارات مجندون لإنجاح هذه الخطة وضمان مرور عيد الأضحى وموسم الصيف في أحسن الظروف.