وهران: تدشين الفندق الكبير ومنح 13 رخصة استغلال لمؤسسات فندقية أخرى

أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، اليوم السبت، على تدشين الفندق الكبير بوهران بوسط المدينة.

وحسب بيان للوزارة، تم تدشين هذا الفندق العريق المسيّر من طرف مؤسسة التسيير السياحي الغرب التابعة لمجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية.

واستفاد هذا الفندق من عملية إعادة تأهيل وعصرنة ليصبح يصنف في درجة 4 نجوم، والاعلان عن بداية استغلاله.

وتلقت الوزيرة ووالي وهران، والوفد المرافق لهما، عرضا تفصيليا لوضعية هذه الوحدة قبل بداية أشغال العصرنة والتجديد وبعدها.

والفندق الكبير بوهران هو فندق من النوع الحضري، تم بناؤه سنة 1920.

مشروع إعادة تأهيله هو جزء من منهجية إعادة تأهيل والحفاظ على العناصر المعمارية والزخرفية للمبنى.

ويتشكل الفندق من 82 غرفة بطاقة استيعاب قدرها 132 سريرًا بما في ذلك 14 جناحًا. و5 غرف متصلة موزعة على خمسة طوابق مع قاعة شرفية.

وخلال معاينتها لمختلف هياكل الفندق، شددت الوزيرة على تثمين مجهود الدولة في إعادة احياء القطاع العمومي الفندقي. من خلال برنامج اعادة تهيئة وعصرنة الوحدات السياحية العمومية.

كما أكدت الوزيرة أن التثمين يشمل التركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي الحجز، الدفع والنقل. وذلك بادماج الجانب الرقمي في هذه المحاور.

مؤكدة على أن عمليتي الحجز والدفع يجب أن تكون من أي مكان وبكل سهولة.

كما أن النقل التابع للفندق من شأنه الترويج والرفع من مستوي خدماته مع ضرورة الترويج للمسارات السياحية في المنطقة .

واستمعت الوزيرة والوفد المرافق لها إلى عرض حول نموذج المؤسسة الناشئة (وجهتكم). ونشاطاتها في مجال السياحة الشبابية. وعرض تطبيق (وجهة) لتنظيم وترقية الخدمات السياحية بوهران.

كما أبرزت الوزيرة أهمية إدماج فئة الشباب في تجسيد أفاق التحول الرقمي في كل المجالات. لاسيما في مجال الفندقة والمسارات السياحية.

كما شددت في ذات السياق على تعزيز دور الرقمنة في ترقية وتشجيع الاستثمار في مجال السياحة. لاسيما من خلال التكفل بالمشاريع الابتكارية وتمويلها لتحقيق التنمية المستدامة.

وتم على هامش هذا التدشين تسليم رخصة الاستغلال النهائية لممثل الفندق الكبير.

كما تم كذلك تسليم 13 رخصة استغلال استثنائية لمؤسسات فندقية اخرى بالمنطقة. في اطار مساعي السلطات العمومية لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية. وهو الأمر الذي سيكون له أثر ايجابي على دعم النشاط الاقتصادي السياحي للمنطقة.