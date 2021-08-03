وهران.. تدشين مصنع ضخم لإنتاج الأكسجين بعد أيام

عاين وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، أشغال مشروع إنجاز وحدة لإنتاج الأكسجين في وهران تابع لشركة رايانوكس، أين أمر بالإسراع في تسليمه، نظرا لحاجة البلاد الماسة لهذه المادة الحيوية.

وقال وزير الصحة، لمُسير المشروع: “عندنا المؤهلات الكافية اليوم، ومستوى الأشغال مرتفع، وأتمنى أن تكونوا في الموعد، وأن أحضر هنا لتدشين المصنع، في الـ8 أو 9 من شهر أوت الجاري”،

وشدد الوزير، على منح الأولوية لهذا المصنع، كونه سيلبي حاجيات أغلب مستشفيات الوطن من مادة الأكسجين.

وأكد الوزير، إن هدف قطاعه هو الإنعاش الإقتصادي، مشيرا إلى إن وزراته لا تفرق بين القطاع الخاص والعام.

وأشاد زغدار بالمحهودات الكبيرة المبذولة من طرف هذه الشركة لتسريع وتيرة تجسيد هذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبيرة جدا لاسيما في الظرف الصحي الراهن، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لاستكمال التجارب التقنية الضرورية ليدخل مرحلة الإنتاج الأسبوع المقبل.

وأوضح الوزير بأن القدرات الإنتاجية الكبيرة لهذا المصنع ستساهم في تلبية احتياجات المستشفيات من الاكسجين مشيرا إلى مشاريع أخرى ستدخل الإنتاج في الفترة المقبلة وهو ما سيسمح لتغطية كل الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الحيوية.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، سينتج هذا المصنع، الذي سيدخل الخدمة في الأيام القليلة المقبلة، 4 أنواع من الغاز الطبي وعلى رأسها الأكسجين الطبب.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع 100.000 لتر من الأكسجين الطبي يوميا بالإضافة إلى إمكانيات تخزين تعادل 1مليون لتر.

وتندرج زيارة وزير الصناعة الى هذا المصنع في إطار تسريع الإجراءات الأخيرة ليدخل حيز الخدمة قريبا.