وهران: تدشين 6 نقاط بيع للمجمع العمومي للحليب “جيبلي”

أشرف والي وهران بمعية الرئيسة المديرة العامة للمجمع العمومي للحليب “جيبلي” على فتح 06 نقاط بيع جديدة بالولاية.

وتدخل العملية في اطار توسيع شبكة مجمع”جيبلي” العمومي لتوزيع الحليب ومشتقاته. وترسيخا لخطط التنشيط التسويقي لمنتجات المجمع، وسياسته الترويجية الهادفة.

وسمحت الزيارة بتدشين 06 نقاط بيع لمادة الحليب توزعت عبر مختلف نواحي الولاية :أرزيو “حي بن بولعيد”. قديل وسط المدينة،بطيوة، بئر الجير (حي بلقايد،حي النور،حي الياسمين).

ومن شأن نقاط البيع إتاحة معروض الحليب بشكل مستدام في متناول ساكنة هذه المناطق. التي تنفرد بخصوصية الكثافة السكانية وارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية، الواسعة الاستهلاك.