وهران تدعم النقل الحضري بـ50 حافلة جديدة

شهدت ولاية وهران، اليوم، تدعيم قطاع النقل العمومي بدخول 50 حافلة جديدة حيّز الخدمة، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق بتجديد الحظيرة الوطنية للنقل بـ10 آلاف حافلة، وتحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

وتندرج هذه العملية ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحسين خدمات النقل الحضري وتطويرها حيث تم تزويد المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة وهران بحافلات حديثة. من علامة “تيرصام”، بسعة تتراوح بين 70 و100 راكب، كدفعة أولى.

ومن المنتظر أن يتم توزيع هذه الحافلات على مختلف خطوط الشبكة، بما يساهم في تحسين. ظروف تنقل المواطنين وتخفيف الضغط على وسائل النقل.خاصة بالمناطق الحضرية الجديدة.

كما سيساهم هذا الدعم في تعزيز فعالية شبكة النقل العمومي بولاية وهران.وتقديم خدمة أفضل تتماشى. مع احتياجات السكان والتوسع العمراني الذي تشهده الولاية.