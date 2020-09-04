وهران.. تذبذب في التزويد بالمياه الشروب الأحد والإثنين المقبلين

ستشهد عدة بلديات بولاية وهران تذبذبا في التزويد بالمياه يومي الأحد و الإثنين 6 و7 سبتمبر الجاري.

وأفاد به بيان لشركة المياه والتطهير لوهران “سيور” بسبب توقيف كلي لمحطة تحلية مياه البحر بالمقطع من أجل أشغال الصيانة.

وقال البيان، بأن المؤسسة المسيرة لمحطة تحلية مياه البحر للمقطع قد برمجت توقف كلي للمحطة ابتداء من الساعة التاسعة من صباح الأحد المقبل ولمدة 36ساعة من أجل مباشرة أشغال للصيانة، مضيفا أن هذه الأشغال التي كانت مبرمجة مسبقا قد أجلت بطلب من شركة “سيور” بسبب الطلب الكبير على المياه خلال موسم الاصطياف وفترة عيد الأضحى.

وحسب ذات المصدر، التذبذب سيمس دوائر بطيوة وأرزيو وقدي، إضافة إلى بلديات سيدي الشحمي، حاسي بن عقبة، حاسي بونيف، بن فريحة، بوفاطيس وحي النجمة.

وستقوم المؤسسة المسيرة لمحطة تحلية مياه البحر بالمقطع بصيانة عوازل محولات خطوط الضغط الكهربائي العالي، إضافة إلى رفع قدرة الإنتاج من 360.000 متر مكعب إلى 400.000 متر مكعب.

كما أشار البيان، إلى أن البرنامج الذي استلمته “سيور” يؤكد أن قدرة الانتاج ستعود تدريجيا بعد 13 ساعة من الانقطاع، حيث ستبدأ ب 110.000 متر مكعب لتصل إلى 400.000 متر مكعب في غضون 48 ساعة.