وهران: تذبذب في التموين بالماء الشروب عبر 9 بلديات وأحياء غدا

أعلمت شركة المياه والتطهير لولاية وهران “سيور” زبائنها، عن تذبذب في التموين بالماء الشروب عبر 9 بلديات وأحياء غدا الأحد.

وقد برمجت المؤسسة المسيرة لمحطة تحلية مياه البحر” المقطع” توقف كليا، ابتداء من يوم غد الأحد على 9 صباحا.

يأتي هذا لمباشرة أشغال صيانة داخل المحطة، حيث كانت هذه الاشغال مبرمجة سابقا وأجلت بطلب من شركة سيور.

وحسب بيان شركة سيور وهران، تتم أشغال الصيانة بسبب الطلب الملح للمياه الذي شهده موسم الاصطياف وعيد الأضحى الماضي.

وبهذا الصدد، ستقوم الشركة المسيرة للمحطة بأشغال الصيانة لمدة 09 ساعات، وذلك لغرض صيانة عوازل محولات خطوط الضغط الكهربائي العالي.

وعليه ستقوم شركة سيور باتخاذ بعض الإجراءات التقنية لملأ الخزانات إلى أعلى مستوى للتخفيف من التذبذبات لمجابهة هذا التوقف المبرمج.

وسيمس التذبذب في التزويد بالمياه الصالحة للشرب كل من دائرة بطيوة، ارزيو، قديل، وكذا بلدية سيدي الشحمي، حي النجمة.

كما سيمس تذبذب توزيع المياه الصالحة للشرب كل من بلديات، حاسي بن عقبة، حاسي بونيف، بن فريحة، بوفاطيس.