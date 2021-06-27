وهران: تذبذب في التموين بالماء الشروب غدا الاثنين

أعلمت شركة المياه والتطهير لولاية وهران “سيور” زبائنها أن المؤسسة المسيرة لمحطة تحلية مياه البحر المقطع. قد برمجت توقف كلي لمحطة تحلية مياه البحر المقطع، خلال يوم غد الاثنين. من اجل مباشرة أشغال صيانة داخل المحطة.

وخلال مدة توقف المحطة التي حددتها الشركة المسيرة، سميس المناطق الشرقية لولاية وهران تذبذب في التزويد بالمياه الصالحة للشرب. واعتذرت شركة سيور لزبائنها الكرام عن أي ضرر قد ينجم عن هذا الأمر الخارج عن نطاقها.

وستسخر شركة سيور الشاحنات المصهرجة على مستوى المناطق التي سيمسها التذبذب بالمياه الصالحة للشرب خلال مدة توقف المحطة. كما يبقى الرقم الأخضر 3002 والصفحة الرسمية للمؤسسة على الفايسبوك. تحت تصرف الزبائن 24 سا/24سا و7 أيام/7ايام للاستعلام حول هذه العملية.