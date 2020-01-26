وهران.. تذبذب في توزيع المياه بسبب “عطب كبير” بقناة التحويل

أدى عطب وقع على مستوى قناة التحويل، لتسجيل تذبذب في التزويد بالماء الشروب، اليوم الأحد، بـ12 بلدية بشرق ولاية وهران.

وهذا حسب بيان لشركة الماء والتطهير بوهران “سيور”.

وأفادت السيدة أمال بلغور، مسؤولة الاتصال بنفس الشركة، أنّ الأمر يتعلق بـ”عطب كبير”، مبرزة أنه من غير الممكن تحديد المدة التي سيستغرقها إصلاح هذا العطب وعودة التزويد بالماء في البلديات المتضررة.

وسيمس التذبذب 12 بلدية هي: سيدي بن يبقى، قديل، حاسي مفسوخ، بن فريحة، بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة، عين البية، مرسى الحجاج، سيدي الشحمي، وادي تليلات وبوفاطيس.

كما أفاد البيان أن شركة “سيور” سوف “تغتنم” فرصة هذا التوقف لمباشرة أشغال الصيانة، التي كانت مبرمجة للشهر القادم.

وكذا تلك المبرمجة تحسبا لشهر رمضان الكريم وموسم الإصطياف، لتفادي الإنقطاعات المبرمجة من أجل الصيانة.