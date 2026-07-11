وهران.. ترحيل أزيد من 1120 عائلة كانت تقطن بمنطقة “أرض ميراندا”

أشرف إبراهيم أوشان والي ولاية وهران، اليوم السبت، على المرحلة الثالثة من عملية إعادة إسكان قاطني الحي الفوضوي رأس العين، وهذا في إطار استراتيجية السلطات العليا للبلاد الرامية إلى القضاء على السكن الهش، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وشملت عملية الترحيل أزيد من 1120 عائلة كانت تقطن بمنطقة “أرض ميراندا”، حيث تم ترحيلهم نحو سكنات. لائقة موزعة أربعة مواقع بكلّ من بن فريحة، وادي تليلات، بطيوة وحسيان طوال.

وأوضحت مصالح الولاية أنه تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية، لإنجاح هذه العملية الهامة. كما تم الشروع في عملية هدم المساكن الفوضوية مباشرة بعد إخلائها من قاطنيها. واسترجاع الأوعية العقارية المخصصة لمشاريع التنمية والتهيئة العمرانية.

حيث جرت أجواء عملية الترحيل وسط فرحة كبيرة للمستفيدين بعد حصولهم على سكنات لائقة. تضمن لهم العيش الكريم بعد سنوات من المعاناة.

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