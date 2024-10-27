وهران: ترحيل سكان هذه العمارات

تم صباح اليوم الأحد، ترحيل 20 عائلة كانت تقطن بعمارات “الأميونت” بالمندوبية البلدية العثمانية يغموراسن في وهران، إلى سكنات لائقة.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تم ترحيل العائلات، إلى حي 1201 وحدة سكنية ببلدية بئر الجير.

وجاءت هذه العملية، تنفيذا لتعليمات والي ولاية وهران، السعيد سعيود.

وتم ترحيل قاطني العمارات المنجزة التي تحتوي على مادة الأميونت الخطيرة المستعملة في بناء هذا النوع من المنازل والتي تشكّل خطرا على السكان.

وحضر عملية الترحيل، رئيس دائرة وهران، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران، والمكلف بخلية السكن بديوان الوالي.

كما حضر المكلف بخلية البيئة بديوان الوالي، ومدير السكن، ومندوب المندوبية البلدية العثمانية، ومدير المندوبية البلدية العثمانية.