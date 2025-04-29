وهران.. ترحيل 174 عائلة من قاطني البنايات الهشة

شرعت صبيحة اليوم الثلاثاء، السلطات المحلية لولاية وهران، في ترحيل قاطني البنايات المهددة بالإنهيار على مستوى حي بن بولعيد بأرزيو إلى سكنات جديدة لائقة بحي 390 سكن الشهيد خليفة بن محمود.

وأوضحت مصالح الولاية، أن العملية جاءت تنفيذا لتعليمات والي ولاية وهران، سمير شيباني. حيث ستتم على مرحلتين، أين تم اليوم ترحيل 174 عائلة كانت تقطن داخل 5 عمارات، والعملية لا تزال متواصلة.

يشار أن عملية الترحيل تمت بحضور الأمين العام للولاية، رئيس دائرة أرزيو، المكلف بخلية السكن بديوان الوالي. رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أرزيو، والمصالح الأمنية.

وذكرت الولاية أنه تم تجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لهذه العملية.

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