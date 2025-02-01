وهران.. ترحيل 176 عائلة تقطن ببنايات هشة

تمّت صبيحة اليوم السّبت، بولاية وهران، عملية ترحيل 176 عائلة كانت تقطن داخل بنايات هشة، وهذا تنفيذا لتعليمات سمير شيباني والي ولاية وهران، وفي إطار القضاء على السكن الهش.

وحسب مصالح الولاية، فقد تم ترحيل 167 عائلة كانت تقطن داخل سكنات هشة بالمندوبية البلدية سيدي الهواري ببلدية وهران. نحو سكنات لائقة تتوفر على جميع ضروريات العيش الكريم بمسرغين.

كما تمّ ترحيل 09 عائلات كانت تقيم بالمحشر البلدي للكلاب بحي الحمري نحو سكنات جديدة ببلقايد ببلدية بئر الجير.

وأشار ذات المصدر، أنه تم تجنيدكافة الوسائل المادية والبشرية لهذه العملية، وذلك بحضور رئيس دائرة وهران والسلطات المحلية والأمنية.

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