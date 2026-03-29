وهران..ترحيل 18 عائلة قاطنة بعمارات “الأميونت”

باشرت صباح اليوم الأحد، على الساعة السادسة المصالح الولائية لولاية وهران وبالتنسيق مع مصالح دائرة قديل بعملية الترحيل لـ18 عائلة قاطنة بعمارات الأميونت. بحي الإخوة جلاط بلدية قديل.

وتم ترحيل العائلات نحو سكنات جديدة ولائقة على النحو التالي 16 عائلة نحو موقع 500 سكن عمومي إيجاري بقديل. و عائلتين نحو موقع 300 سكن عمومي إيجاري بقديل.

وتعتبر العملية من ضمن عدة عمليات قامت بها المصالح الولائية لولاية وهران قصد القضاء على البنايات المتكونة من مادة الأميونت. والتي تشكل خطرا على صحة المواطنين.

وستقوم بعد عملية الترحيل مباشرة المقاولة المكلفة بعملية الهدم. والتي سخرت لها السلطات الولائية جميع الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بها في أحسن الظروف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور