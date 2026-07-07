وهران..ترحيل 23 عائلة تقطن بنايات خطيرة إلى سكنات لائقة

باشرت السلطات الولائية والأمنية لولاية وهران، صباح اليوم الثلاثاء، ابتداءً من الساعة الخامسة صباحًا. وبالتنسيق مع مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لوهران عملية ترحيل 23 عائلة. كانت تقطن داخل بنايات آيلة للسقوط ومصنفة ضمن الخانة الحمراء.

وشملت العملية البنايات الواقعة بـ 21 شارع ولد قاضي ستي، و01 شارع تامزوغة بالدرب، و13 شارع العربي مسعودي الوافي بالدرب. حيث تم إسكان العائلات المعنية في سكنات جديدة ولائقة بموقع 200 سكن عمومي إيجاري بسيدي البشير، دائرة بئر الجير.

وجنِّدت لإنجاح هذه العملية مختلف الوسائل البشرية والمادية. فيما باشرت المصالح المختصة بعد إخلاء البنايات عملية هدمها حفاظًا على سلامة المواطنين والقضاء على مصادر الخطر.