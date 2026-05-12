وهران.. ترحيل 4 عائلات كانت تقطن داخل ثانوية

قامت مصالح ولاية وهران، اليوم الثلاثاء، بترحيل 04 عائلات كانت تقطن بثانوية” قديري حسين” بالحي العتيق سيدي الهواري، نحو سكنات لائقة بالقطب العمراني بوادي تليلات.

وبالمقابل أشارت المصالح نفسها، أن مبنى الثانوية المذكورة سيتم منحه إلى الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز” من أجل تجسيد مشروع مدرسة تكوين إطارات سونلغاز بوهران.

