وهران: ترحيل 883 عائلة كانت تقطن الحي الفوضوي “رأس العين”

تم اليوم الأربعاء الشروع في المرحلة الثانية من عملية ترحيل كبرى لـ 883 عائلة كانت تقطن الحي الفوضوي “رأس العين”. نحو سكنات لائقة بموقع الشهايرية (دائرة بطيوة).

هذه العملية الثانية بالنسبة لحي رأس العين العتيق، جاءت بعد عملية أولى تمت نهاية سنة 2023، وشملت 1423 عائلة.

لانجاح هذه العملية الهامة،تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية.

كما تم الشروع في عملية هدم المساكن الفوضوية مباشرة بعد اخلائها من قاطنيها.

وجرت أجواء عملية الترحيل وسط فرحة كبيرة للمستفيدين. بعد حصولهم على سكنات لائقة تضمن لهم العيش الكريم بعد سنوات من المعاناة.