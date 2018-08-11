وهران تستضيف الصناعة التقليدية لولايات الجنوب

تستضيف ولاية وهران الصناعة التقليدية لمناطق جنوب الوطن في إطار الطبعة الجديدة لأيام الجنوب الثقافية.

والمنظّمة إلى غاية 15 أوت الجاري بمبادرة للديوان الوطني للثقافة والإعلام.

وتحتضن ساحة حديقة “سيدي أمحمد” التي تعد امتدادا لشارع واجهة البحر، هذا الحدث الذي يسمح بإبراز تنوع التراث الثقافي الجزائري.

وقد اختير لهذه التظاهرة الفنيّة شعار “تراثنا هويتنا” مع الإشارة الى أنّها تندرج في إطار التبادلات الثقافية بين مختلف مدن البلاد.

وقد تمّ نصب بهذه المناسبة عدّة خيم تقليدية على مستوى ساحة حديقة “سيدي امحمد”.

حيث تشكل فضاء رحب للجمهور من أجل اكتشاف مختلف منتجات الصناعة التقليدية.

على غرار تلك التي تخص صناعة الفخار والنحت على الخشب وصناعة الجلود والتحف من الرمل.

وكذا الآلات الموسيقية التقليدية وغيرها.

كما برمجت ضمن هذه التظاهرة الثقافية أيضا سهرات فنية من تنشيط عدة فرق من ولايتي بشار وورقلة.