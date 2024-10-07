وهران تستضيف بطولة العالم سيف الحسام 2024

تستضيف ولاية وهران، عاصمة الغرب الجزائري، بطولة العالم لسيف الحسام، خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر.

وحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، تستضيف وهران في الفترة ما بين 7 إلى 10 نوفمبر، مرحلة من مراحل بطولة العالم سيف الحسام 2024.

كما أوضح ذات المصدر بأن هذا الحدث الكبير سيجمع نخبة المبارزين من جميع أنحاء العالم، في منافستي الفردي، والفرق من الرجال، والنساء.

وأبدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، تمنياتها بالتوفيق للجنة المنظمة لهذا الحدث الرياضي الكبير.