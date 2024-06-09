وهران.. تسجيل غياب 2929 مترشحا في اليوم الاول من امتحانات البكالوريا

سجلت مديرية التربية لولاية وهران، خلال اليوم الاول من امتحانات شهادة البكالوريا 2024 غياب 2929 مترشحا، من بينهم 2741 مترشحا حرا لن يتمكنوا من الالتحاق بمراكز الاجراء خلال اليوم الثاني حسب الاجراءات المعمول بها والتي تقصي اي مترشح يتخلف عن إجراء اي امتحان.

علما ان مديرية التربية احصت 31310 مترشحا سيجتازون امتحانات البكالوريا على مدار خمسة ايام.

ويوجد من بينهم 10 الاف مترشح حر و21 مترشحا من ذوي الهمم موزعين على 100 مركز اجراء عبر بلديات ولاية وهران.