وهران.. تسجيل قرابة 11 ألف مخالفة للحجر الصحي منذ شهر مارس

قامت مصالح الشرطة بولاية وهران بتحرير إجراء قضائي ضد ما يقارب 11 ألف شخصا جراء مخالفة الحجر الصحي الجزئي منذ شهر مارس المنصرم حسب ما نقلته وكالة الأنباء.

وقد سجلت مصالح الشرطة في عملياتها الميدانية في إطار التدخل الوقائي والردعي خلال الفترة الممتدة ما بين 28 مارس الى غاية 1 جوان إجراء قضائي ضد 10.984 شخصا.

كما تم خلال نفس الفترة تحويل 2.152 مركبة و636 دراجة نارية إلى المحشر لمخالفة أصحابها لإجراءات الحجر الصحي الجزئي.

وتأتي هذه المجهودات المبذولة من قبل مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران بفضل المخطط الأمني الذي سطرته بالتنسيق مع مختلف المصالح .