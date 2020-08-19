وهران: تسجيل 181 إصابة ووفاتين بكورونا وسط السلك الطبي

كشف رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان لولاية وهران، الدكتور يوسف بوخاري، عن تسجيل 181 إصابة ووفاتين بفيروس كورونا وسط السلك الطبي.

وحسب ما صرح به رئيس مصلحة الوقاية لإذاعة الوهران، من بين المصابين بفيروس كورونا بالسلك الطبي، أطباء وممرضون وعمال بالقطاع الصحي.

وبالنسبة لحالتي الوفاة بفيروس كورونا، يتعلق الأمر بكل من البروفيسور بوكريسة مروان رئيس مصلحة الاستعجالات الجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي د. بن زرجب، و المرحوم (ب . ب) يبلغ من العمر 60 سنة سائق سيارة إسعاف بالمؤسسة المتخصصة في التوليد نوار فضيلة “سانت آن” سابقا.

وأوضح الدكتور بوخاري أن الجيش الأبيض قدم الكثير من التضحيات لمجابهة الوباء القاتل، الذي خلّف العديد من الضحايا لحد الآن و لا زال يناضل من أجل حصر رقعة الفيروس.