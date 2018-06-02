 وهران: تسجيل 375 مخالفة تجارية خلال النصف الأول من شهر رمضان

سجلت فرق مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية وهران خلال النصف الأول من شهر رمضان 375 مخالفة سيحال أصحابها على الجهات القضائية، مع غلق 15 محلا تجاريا لعدم التقيد بشروط النظافة.

وحسب ذات المصالح، فإن تم خلال نفس الفترة حجز حوالي 5 أطنان من المواد الغدائية،

مضيفا، أن هذه الكميات من المحجوزة تتمثل أغلبها في المواد الغذائية السريعة التلف كاللحوم المفرومة جزء كبير والتي قدرت قيمتها المالية قاربت الـ 546 ألف دج.

وأشار نفس المصدر، إلى أنه في مجال الممارسات التجارية فقد تم تسجيل خلال نفس الفترة 3.887 تدخلا.

أسفرت عن تسجيل 555 مخالفة أغلبها لعدم إشهار الأسعار والتعريفات مع اقتراح غلق 27 محلا تجاريا معظمها لا يحوز أصحابها على السجلات التجارية.