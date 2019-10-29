وهران : تسجيل 565 حالة جديدة لداء السرطان منذ بداية السنة  

أحصت مصلحة علاج الاورام الأورام السرطانية التابعة للمستشفى الجامعي لوهران 565 حالة جديدة لداء السرطان.

واوضحت ذات المؤسسة الصحية تسجيل 565 حالة جديدة لداء السرطان وهذا خلا الفترة الممتدة بين الفاتح من جانفي7 اكتوبر 2019

وشمل هذا العدد من الحالات الجديدة 313 إصابة تم الكشف عنها تتعلق بداء سرطان الثدي.

في حين تم إستقبال في نفس الفترة مالايقل عن 8513 حالة بمستشفى الجامعي لوهران الدكتور بن زرجب.

كما تم تسجيل تسجيل 374 حالة جديدة لداء السرطان خلال السداسي الأول لسنة 2019 منها 72 حالة إصابة بسرطان الثدي.