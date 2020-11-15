وهران.. تسجيل 6 آلاف مخالفة للحجر الصحي خلال 10 أيام

أحصت مصالح أمن ولاية وهران، حوالي 6 ألاف مخالفة للحجر الصحي، خلال الفترة الممتدة مما بين 5 و14 من شهر نوفمبر.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء، عن ذات الهينة الأمنية، اليوم الأحد، قامت ذات المصالح خلال نفس الفترة، بتحرير1015 مخالفة على مدى الالتزام بأوقات الحجر الصحي للراجين.

بالإضافة إلى تسجيل 376 مخالفة لعدم التزام بمسافة الأمان، وتحرير 3162 مخالفة بسبب عدم ارتداء القناع الواقي.

هذا وتم تسجيل خلال نفس الفترة، 365 مخالفة للحجر الصحي من قبل سائقي المركبات 53 مخالفة لراكبي الدراجات النارية.

كما سجلت 102 مخالفة لعدم ارتداء القناع الواقي من طرف الزبائن داخل المحل التجاري، و225 مخالفة مماثلة مرتكبة من قبل أصحاب المحلات.

و146 مخالفة لانعدام مواد التطهير والتعقيم الواجب توفيرها داخل المحل و62 مخالفة لعدم احترام العدد المسموح به داخل المحل.