وهران: تسجيل 76 إصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال خلال أسبوع

كشفت الدكتور يوسف بوخاري رئيس مصلحة الوقاية التابعة لمديرية الصحة بوهران حصريا للنهاراونلاين عن تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا لدى الأطفال.

وحسب ذات المسؤول تسجيل 76 حالة إصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال تتراوح أعمارهم مابين ما بين 4 إلى 18 سنة.

كما اضاف الدكتور يوسف بوخاري ان هذا العدد من الإصابات بكورونا سجل مابين الفترة الممتدة ما بين 1 نوفمبر إلى 8 ديسمبر.

طالع أيضا:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 213484 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6123، بعد تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 166 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 145677. فيما يتواجد 19 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الثلاثاء، 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb