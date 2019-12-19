وهران: تسرب مياه قبو عمارة ينذر بالخطر في سيدي البشير

دقت العديد من العائلات بمجمع 1600 مسكن اجتماعي بسيدي البشير بلدية بئر الجير في وهران ناقوس الخطر.

وذلك جراء تسربات مائية معتبرة بقبو احدى العمارات ما ادى الى امتلائها الامر الذي اثار تخوفهم خصوصا بعد تآكل البنية التحتية.

وكذا ظهور عليها تشققات باتت تنذر بالخطر أمام قرب وصول المياه المتسربة الى الاسلاك الكهربائية التي زادت الطين بلة.

حيث وأمام تفاقم الأوضاع وإرتفاع منسوب المياه المتسربة بأسفل العمارة حديثة الإنجاز خصوصا خلال فترات تساقط الأمطار.

وحسب سكان العمارة فقد تم مراسلة الجهات المعنية من بينها ديوان اوبيجيي لكن لم تجد نداءاتهم وشكاويهم المتكررة نفعا.

هذا وقد طالب المواطنون الذين تم ترحيلهم من الحي القصديري بفيرمة عمار قبل 10 أشهر الجهات المحلية والولائية التدخل.

وفتح تحقيق في اساليب الغش التي طالت اشغال انجاز المجمع السكني الذي يعاني من عديد النقائص من بينها غياب الغاز.

كما ارهقتهم مشقة إقتناء قارورات غاز البوتان وحملها حتى الى الأدوار الثامنة والتاسعة امام توقف عمل المصاعد بعد يوم من تسلمهم مفاتيح شققهم.