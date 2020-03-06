وهران: تسليم أزيد من 2000 سكن “عدل” نهاية مارس الجاري

قام والي ولاية وهران، بزيارة تفقدية للقطب العمراني الجديد احمد زبانة بمسرغين.

ووقف الوالي على أشغال التهيئة الخارجية بالتجزئة رقم 2 التي تضم 2000 سكن، ضمن الحصة السكنية المقرر تسليمها نهاية شهر مارس الجاري .

كما تفقد الوالي خلال هذه الزيارة عددا من مشاريع انجاز تجهيزات ومرافق عمومية بالقطب العمراني.

واعطى الوالي تعليمات للاسراع في بيع المحلات التجارية، والحد من انتشار التجارة الفوضوية.

كما اعطى تعليمات لمصالح عدل باختيار نوعية من الطلاء تحافظ على جمال القطب العمراني، مع انجاز الأرصفة بنمط موحد كذلك.